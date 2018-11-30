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Поможем детям: в Екатеринбурге пройдет благотворительная ярмарка

В эту субботу во Дворце молодёжи пройдёт Первая зимняя благотворительная ярмарка. Специально для этой ярмарки ФК «Урал» подготовил на продажу фирменную атрибутику, а Студия «Ералаш» проведет мастер-классы и кастинг детей для съемок в киножурнале.



Средства от проданных на ярмарке украшений, сувениров и одежды пойдут на лечение и реабилитацию детей.



Организаторами акции выступают Русфонд, телекомпания «Областное телевидение» и екатеринбургский Дворец молодёжи.



На ярмарку можно приходить всей семьей — вход свободный. Для взрослых и детей здесь пройдёт множество самых разных активностей: мастер-классы по фитодизайну, камнерезному искусству, по изготовлению бумажных самолетиков и народной куклы. Каждый сможет собрать специальный конструктор, поуправлять самолётами на авиасимуляторе и погладить животных в контрактном зоопарке. Студия «Ералаш» проведет бесплатный мастер-класс для детей по актерскому мастерству от профессиональных актеров театра и кино и розыгрыш фирменных подарков. Будущие актеры могут сразу записаться на кастинг.



Все жители и гости Екатеринбурга смогут приобрести на ярмарке украшения, одежду от российских дизайнеров, подарки к Новому году для родных и близких, футбольную атрибутику с автографами игроков «Урала». Вырученные средства будут направлены на оплату лечения детей — подопечных Русфонда.



Ярмарка пройдет во Дворце молодёжи 1 декабря с 11:00 до 16:00 по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 1 (центральный вход). Параллельно с этим с 12 до 14 часов в эфире телеканала ОТВ будет проходить специальный телемарафон «Помоги детям».

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