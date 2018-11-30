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В Первоуральске при поддержке Группы ЧТПЗ состоялся первый выпуск Школы социального мастерства «ПроекТЫ»

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. В Школе социального мастерства «ПроекТЫ», созданной по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске, прошла первая выпускная презентация проектов учащихся младшей возрастной группы. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Участники презентации — школьники и студенты — представили 20 бизнес-идей на социально значимую тему. Победителями стали четыре проекта, получившие высокую оценку экспертов. 17 декабря свои разработки защитят учащиеся старшей возрастной группы. Лучшие идеи получат финансовую поддержку.



Обучение в Школе социального мастерства «ПроекТЫ» стартовало в 2018 году в младшей и старшей возрастных группах. Главная задача Школы — повышение финансовой грамотности начинающих и действующих предпринимателей и создание реальных стартапов. Одно из обязательных условий их дальнейшей реализации — бизнес-проект должен быть социально ориентированным.



«Группа ЧТПЗ готова поддержать наиболее востребованные бизнес-идеи. Проекты, направленные на улучшение качества жизни первоуральцев, предприятие готово профинансировать. Уверен, что Школа «ПроекТЫ» станет мощным стимулом для развития социального бизнеса», — рассказал управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.



Помимо грантовой поддержки, на реализацию бизнес-инициатив выпускников Школы Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства в партнерстве с Группой ЧТПЗ будут выданы беспроцентные займы.



Занятия в Школе социального мастерства «ПроекТЫ» длились четыре месяца. Расписание включало креатив-сессию, акселератор и индивидуальные консультации. По окончании курсов учащимися было разработано 40 бизнес-проектов. Два стартапа представили сотрудники ПНТЗ — члены Ассоциации выпускников образовательной программы «Будущее Белой металлургии».



Школа социального мастерства «ПроекТЫ» действует в рамках соглашения между ПНТЗ, администрацией городского округа Первоуральск и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Обучение позволило слушателям получить качественное бизнес-образование, а также освоить навыки по разработке и запуску проектов для решения социально значимых проблем городского округа.

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