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За 9 месяцев объем средств россиян в банках увеличился на 3,6%

УрБК, Москва, 30.11.2018. С 1 января по 1 октября 2018 года объем средств населения РФ в банках вырос на 947 млрд руб. (на 3,6%), достигнув 26 934,4 млрд руб. (за аналогичный период 2017 года был рост на 2,3%). Об этом говорится в исследовании ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).



Без влияния валютной переоценки рост вкладов в январе-сентябре 2018 года составил 1%.



Объем сберегательных сертификатов на предъявителя в отчетном периоде уменьшился на 151,3 млрд руб. (на 39%) — до 236,5 млрд руб. Как полагают аналитики АСВ, в дальнейшем их снижение продолжится, поскольку выпускаемые с 1 июня 2018 года сберегательные сертификаты могут быть только именными ценными бумагами, а их предъявительская форма упразднена.



Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2018 года составила 532,8 млрд руб. (2% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись за январь-сентябрь на 73,3 млрд руб. (на 16%).



Общий объём застрахованных средств в банках за девять месяцев вырос на 1 176,3 млрд руб. (на 4,5%), до 27 209,3 млрд руб.



В отчётном периоде наиболее высокие темпы роста показали вклады от 1,4 млн до 3 млн руб.: по объему они увеличились на 10,5%, по количеству счетов — на 11,0%. Вклады от 1 млн до 1,4 млн и свыше 3 млн руб. выросли на 8% и 8,9% по сумме и на 7,9% и 11,1% по количеству счетов соответственно. Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. выросли на 1,2% по сумме, но сократились на 0,2% по количеству счетов. Вклады менее 100 тыс. руб. уменьшились на 7,8% по сумме и увеличились на 0,5% по количеству счетов.



Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2018 года составил 170,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 7,1%.



Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показывают, что с января по июль 2018 года наблюдалось снижение доходности, а с августа по сентябрь — рост ставок по вкладам физических лиц.



В целом по итогам 9 месяцев 2018 года большая часть банков (86 из 100) понизила ставки. В 11 банках ставки увеличились, в трех — остались на прежнем уровне.



В результате средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублевым годовым вкладам размером 1 млн руб. с начала года увеличился на 0,1 п.п., до 6,5% годовых, а средний (невзвешенный) уровень процентных ставок по аналогичным вкладам снизился на 0,7 п.п., до 6,5%.

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