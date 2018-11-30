Проект медкластера в Академическом районе Екатеринбурга вызвал интерес на международном форуме

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. Проект медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга вызывает повышенный интерес на общероссийском и международном уровне, сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».29 ноября он был презентован на авторитетной профессиональной площадке на медицинском инвестиционном форуме.Этот форум прошел в конгресс-центре Первого Московского государственного университета имени И. М. Сеченова. Его основные темы — создание новых биотехнологических препаратов и уникальных клиник и технологий, а также использование государственно-частного партнерства для финансирования медицинских проектов.Медкластеру в Академическом был посвящен доклад «Механизмы государственно-частного создании структур кластерного типа». Он стал одним из обсуждаемых событий «Инвестиционная политика в регионах. Примеры из практики». По мнению участников медицинский кластер — удачный и во многом новаторский проект ГЧП в здравоохранении.Напомним, что концепция кластера основана на идее синтеза науки, образования и производства в рамках единого территориального комплекса. В его состав войдет Уральский государственный медуниверситет, НИИ охраны материнства и младенчества, жилые кварталы для преподавателей и ученых, а также технопарк.