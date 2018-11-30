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ФСК ЕЭС завершила основной этап реконструкции подстанции «Иртыш»

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. ФСК ЕЭС завершила основной этап реконструкции главного питающего центра Тобольского энергоузла — подстанции 500 кВ «Иртыш». Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



В рамках реконструкции заменено коммутационное оборудование, установлены современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения Тобольского района Тюменской области, где расположены крупные предприятия нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Инвестиции в реконструкцию составляют 335 млн руб.



Новое коммутационное оборудование, в том числе шесть современных элегазовых выключателей, снизит расход электроэнергии на собственные нужды, высвободит полезную площадь подстанции. Новые 14 высокочастотных заградителей и 36 разъединителей с электроприводом позволят дистанционно отключать участки электрических цепей при проведении на них профилактических и ремонтных работ. До конца 2019 года на энергообъекте будет установлено дополнительно 48 новых разъединителей и 11 заградителей.



Трансформаторная мощность подстанции 500 кВ «Иртыш» составляет 628 МВА. Она обеспечивает выдачу мощности Тобольской ТЭЦ и участвует в транзите электроэнергии в регионы Урала. В числе крупнейших потребителей предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса Тюменской области — «СИБУР Тобольск», «Транснефть-Сибирь», «Газпром трансгаз Сургут» и другие.

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