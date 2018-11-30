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Правительство РФ перевело порядок выплат по госконтрактам на постоянную основу

УрБК, Москва, 30.11.2018. Правительство РФ утвердило порядок расчетов по государственным контрактам. Соответствующее постановление от 28 ноября 2018 года № 1430 опубликовано на сайте правительства.



«Подписанным постановлением на постоянной основе закрепляется новый порядок расчетов по госконтрактам, при котором последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного государственным контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в случае если государственный контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают)», — говорится в постановлении.



Такой порядок на 2018 год был установлен соответствующим постановлением правительства от 30 ноября 2017 года, а новый документ закрепляет его с 1 января 2019 года на постоянной основе.

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