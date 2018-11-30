Новости дня
Правительство РФ перевело порядок выплат по госконтрактам на постоянную основу
30 ноябрь 2018 (12:54)
УрБК, Москва, 30.11.2018. Правительство РФ утвердило порядок расчетов по государственным контрактам. Соответствующее постановление от 28 ноября 2018 года № 1430 опубликовано на сайте правительства.
«Подписанным постановлением на постоянной основе закрепляется новый порядок расчетов по госконтрактам, при котором последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного государственным контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в случае если государственный контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают)», — говорится в постановлении.
Такой порядок на 2018 год был установлен соответствующим постановлением правительства от 30 ноября 2017 года, а новый документ закрепляет его с 1 января 2019 года на постоянной основе.
«Подписанным постановлением на постоянной основе закрепляется новый порядок расчетов по госконтрактам, при котором последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного государственным контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в случае если государственный контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают)», — говорится в постановлении.
Такой порядок на 2018 год был установлен соответствующим постановлением правительства от 30 ноября 2017 года, а новый документ закрепляет его с 1 января 2019 года на постоянной основе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ утвердило график переноса выходных дней в 2019 году
- Правительство РФ увеличило регионам субсидии на переселение граждан из аварийного жилья в 2,9 раза
- Правительство РФ утвердило перечень товаров и услуг для госзакупок без авансирования
- Правительство РФ установило приоритет российским товарам при госзакупках
- Правительство обязало заказчиков размещать сведения о стоимости и количестве договоров с предприятиями МСБ