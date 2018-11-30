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ФАС зафиксировала повышение цен на топливо в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. Цены на моторное топливо в Свердловской области с 19 по 25 ноября 2018 года выросли по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных неделей ранее.



По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина выросла: литр АИ-92 — на 19 коп. с 42,4 до 42,59 руб., АИ-95 — на 42 коп. с 42,66 до 43,08 руб., дизельное топливо — на 19 коп. с 44,37 руб. до 44,56 руб.



Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,23 руб., оставшись на предыдущем уровне.

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