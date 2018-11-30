Кризис

Банк России прогнозирует рост долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года

Долговая нагрузка россиян может увеличиться до уровня 2014 года на фоне высоких темпов роста кредитования и в условиях инфляционных рисков, сообщается в обзоре финансовой стабильности Банка России.



«В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов», — поясняет ЦБ.



Ранее в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ отмечал, что в период с 2019 по 2021 год долговая нагрузка россиян может приблизиться к уровню кризисного 2014 года. За этот период соотношение расходов на обслуживание кредитов к доходам населения составит 5,3% ВВП.



Согласно обзору регулятора, рост портфеля необеспеченных займов у банков РФ на 1 октября составил 20,7% в годовом выражении, а в сегменте ипотечного кредитования — 25,6%. При этом ранее растущая задолженность населения перед банками не приводила к росту долговой нагрузки, поскольку это компенсировалось снижением процентных ставок. Однако сентябрьское повышение ключевой ставки ЦБ подтолкнуло участников рынка задуматься о пересмотре ставок по кредитам в сторону повышения.



В то же время при значительном росте кредитного портфеля наблюдается улучшение качества выданных займов. Так, доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней на 1 октября снизилась на 3,5 процентного пункта, до 10,4%, по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в рублях остается на исторически минимальном уровне — 1%.

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