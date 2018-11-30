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Российские власти создадут единую базу с данными о гражданах и бизнесе
30 ноябрь 2018 (11:49)
УрБК, Москва, 30.11.2018. Российские власти запланировали создание единой базы данных с информацией о гражданах и компаниях. Этим займется Аналитический центр при правительстве (АЦ) в рамках проекта «Цифровая экономика».
Как сообщает газета «Ведомости», в базу войдет то, что сейчас хранится в государственных информационных системах: ФИО, адреса, телефоны, сведения о профессии и дате рождения. А бизнес будет передавать данные по обязательным отчетностям.
Операторы персональных данных, самостоятельно получившие их от людей и передавшие на обработку другим лицам, должны будут контролировать и отвечать за нее.
За нарушение новых требований будут грозить штрафы: частным лицам — до 2 тыс. руб., должностным — до 6 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям — до 10 тыс. руб., юрлицам — до 30 тыс. руб.
Как сообщает газета «Ведомости», в базу войдет то, что сейчас хранится в государственных информационных системах: ФИО, адреса, телефоны, сведения о профессии и дате рождения. А бизнес будет передавать данные по обязательным отчетностям.
Операторы персональных данных, самостоятельно получившие их от людей и передавшие на обработку другим лицам, должны будут контролировать и отвечать за нее.
За нарушение новых требований будут грозить штрафы: частным лицам — до 2 тыс. руб., должностным — до 6 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям — до 10 тыс. руб., юрлицам — до 30 тыс. руб.
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