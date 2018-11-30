Новости дня
Синарский трубный завод привлечен к ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических требований
30 ноябрь 2018 (11:28)
УрБК, Каменск-Уральский, 30.11.2018. Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в ПАО «Синарский трубный завод». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, на предприятии к тяжелым работам и работам с вредными или опасными условиями труда привлекались женщины, на рабочих местах зафиксированы превышения допустимых уровней шума, освещенности, коэффициента пульсации, а также превышение концентрации кремния диоксида аморфного в смеси с оксидами марганца. В реку Исеть сбрасывались сточные воды с колиформными и термотолерантными колиформными бактериями. Зафиксировано несоответствие санитарно-эпидемиологическим правилам по жесткости воды и наличию марганца в ней. Также выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм и требований к состоянию и содержанию производственных и санитарно-бытовых помещений.
В отношении юридического лица и должностных лиц ПАО «Синарский трубный завод» составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 6.5 КоАП РФ. Вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения обязательных требований и назначены наказания. В адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
В частности, на предприятии к тяжелым работам и работам с вредными или опасными условиями труда привлекались женщины, на рабочих местах зафиксированы превышения допустимых уровней шума, освещенности, коэффициента пульсации, а также превышение концентрации кремния диоксида аморфного в смеси с оксидами марганца. В реку Исеть сбрасывались сточные воды с колиформными и термотолерантными колиформными бактериями. Зафиксировано несоответствие санитарно-эпидемиологическим правилам по жесткости воды и наличию марганца в ней. Также выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм и требований к состоянию и содержанию производственных и санитарно-бытовых помещений.
В отношении юридического лица и должностных лиц ПАО «Синарский трубный завод» составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 6.5 КоАП РФ. Вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения обязательных требований и назначены наказания. В адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Каменске-Уральском «Ремонтно-технический центр Синара» оштрафован на 60 тыс. рублей
- На «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов» выявлены нарушения санитарных требований
- Уральский завод электрических соединителей «Исеть» оштрафован за нарушения санитарных требований
- Руководство «Кушвинского керамзитового завода» оштрафовано за невыполнение санитарных требований к условиям труда рабочих
- В ОАО «Севуралбокситруда» выявлены множественные нарушения санэпидзаконодательства