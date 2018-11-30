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Синарский трубный завод привлечен к ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических требований

УрБК, Каменск-Уральский, 30.11.2018. Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в ПАО «Синарский трубный завод». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, на предприятии к тяжелым работам и работам с вредными или опасными условиями труда привлекались женщины, на рабочих местах зафиксированы превышения допустимых уровней шума, освещенности, коэффициента пульсации, а также превышение концентрации кремния диоксида аморфного в смеси с оксидами марганца. В реку Исеть сбрасывались сточные воды с колиформными и термотолерантными колиформными бактериями. Зафиксировано несоответствие санитарно-эпидемиологическим правилам по жесткости воды и наличию марганца в ней. Также выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм и требований к состоянию и содержанию производственных и санитарно-бытовых помещений.



В отношении юридического лица и должностных лиц ПАО «Синарский трубный завод» составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 6.5 КоАП РФ. Вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения обязательных требований и назначены наказания. В адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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