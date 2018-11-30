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Под Екатеринбургом на продажу выставили животноводческую ферму по цене трехкомнатной квартиры

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. В селе Чусовое Шалинского района Свердловской области продают действующую сельскохозяйственную ферму по цене трехкомнатной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба сервиса N1.



«Объявление о продаже появилось в базе сайта N1.RU 17 ноября, а 29 было обновлено. Цена объекта — 7,2 млн руб., что соответствует средней цене трехкомнатной квартиры», — пояснили в пресс-службе.



Согласно тексту объявления, ферма, занимающая 1 га земли, рассчитана на содержание 200 голов коров, однако сейчас здесь живут 6 пятнистых оленей. Кроме того, есть специально оборудованные места для содержания поросят, перепелок и страусов, гласит объявление. Со слов продавца, производство приносило предыдущим владельцам от 300 до 500 тыс. руб. Причины продажи хозяйства неизвестны.



По данным аналитиков N1.RU, это не единственное пищевое производство, выставленное на продажу в Свердловской области в данный момент. В частности, в Екатеринбурге сейчас продается производство тортов под маркой «Чеботаевские сладости», плюсом к нему идет детский клуб «Шустрики». Оба бизнеса отдают за 15,8 млн руб. А в Нижнем Тагиле выставлен на продажу действующий крупный мясокомбинат за 280 млн руб.

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