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ГУП «Фармация» в Екатеринбурге оштрафовали за нарушение санитарных требований на промплощадке

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в ГУП СО «Фармация». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе внеплановой проверки, проведенной по заданию прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга, установлено, что на промплощадке ГУП СО «Фармация», занимающегося оптовой и розничной продажей лекарственных препаратов, находятся источники выбросов загрязняющих веществ. При этом предприятие не проводит в зоне их влияния лабораторные исследования атмосферного воздуха, что является нарушением действующих норм СанПиН.



По результатам внеплановой проверки в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». На его основании вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде штрафа.



Не согласившись с вынесенным постановлением, предприятие оспорило его в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. По решению суда постановление Управления Роспотребнадзора оставлено без изменений, жалоба ГУП СО «Фармация» — без удовлетворения.

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