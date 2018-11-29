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Администрация Екатеринбурга проиграла еще один суд по торгам на автобусные маршруты
29 ноябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Суды первой и апелляционной инстанции оставили без изменения решение Свердловского УФАС, которое заблокировало проведенный администрацией Екатеринбурга 19 июня 2017 года аукцион на автобусные маршруты в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Согласно данным портала госзакупок, речь идет о торгах на право осуществления регулярных перевозок по маршрутам № 014 «Академический — ДМБ № 9» и № 083 «Монтажников — ЖК Светлый» на территории Екатеринбурга. Начальная цена контракта составляла 78 млн 427 тыс. руб.
С жалобой на нарушения в конкурсной документации обратилось ООО «Уралтрансгрупп». По итогам рассмотрения жалобы Свердловское УФАС усмотрело в действиях заказчика в лице администрации Екатеринбурга нарушение пункта 2 части 1 статьи 64, части 3 статьи 66 закона о контрактной системе.
Как установлено ведомством, в документации об аукционе содержится требование о наличии у исполнителя автобусов, оснащенных валидаторами с программным обеспечением. Между тем транспортное средство не является объектом закупки, товаром, передаваемым заказчику при выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, что исключает представление характеристики транспортного средства в составе первой части заявки.
Изучив обстоятельства дела, суды первой и апелляционной инстанции оставили решение УФАС без изменения.
Напомним, что аналогичное решение суды приняли и по ряду других аукционов на автобусные маршруты, проведенных администрацией Екатеринбурга.
Согласно данным портала госзакупок, речь идет о торгах на право осуществления регулярных перевозок по маршрутам № 014 «Академический — ДМБ № 9» и № 083 «Монтажников — ЖК Светлый» на территории Екатеринбурга. Начальная цена контракта составляла 78 млн 427 тыс. руб.
С жалобой на нарушения в конкурсной документации обратилось ООО «Уралтрансгрупп». По итогам рассмотрения жалобы Свердловское УФАС усмотрело в действиях заказчика в лице администрации Екатеринбурга нарушение пункта 2 части 1 статьи 64, части 3 статьи 66 закона о контрактной системе.
Как установлено ведомством, в документации об аукционе содержится требование о наличии у исполнителя автобусов, оснащенных валидаторами с программным обеспечением. Между тем транспортное средство не является объектом закупки, товаром, передаваемым заказчику при выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, что исключает представление характеристики транспортного средства в составе первой части заявки.
Изучив обстоятельства дела, суды первой и апелляционной инстанции оставили решение УФАС без изменения.
Напомним, что аналогичное решение суды приняли и по ряду других аукционов на автобусные маршруты, проведенных администрацией Екатеринбурга.
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