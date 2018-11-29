Кризис

В свердловском Заксобрании отказались сокращать расходы на арену УГМК и филармонию

Комитет Заксобрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам отклонил поправки в проект бюджета региона на 2019 год, которые предлагают сократить расходы на строительство ряда объектов.



Поправки в проект главного финансового документа области внес депутат Вячеслав Вегнер. Он, в частности, предлагал отказаться от финансирования строительства ледовой арены УГМК, которую планируется возвести на месте недостроенной башни в Екатеринбурге. В действующей редакции бюджета на 2019 год на эти цели предусмотрено 300 млн руб.



Также парламентарий предлагает отказаться от финансирования проекта строительства нового концертного зала для Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Из регионального бюджета в 2019 году предлагается направить на строительство объекта 360 млн руб.



Все указанные поправки профильный комитет регионального Заксобрания отклонил.



Бюджет Свердловской области на 2019 год и плановые 2020-2021 годы будет рассмотрен областным парламентом в третьем чтении 4 декабря 2018 года.

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