Кризис
В свердловском Заксобрании отказались сокращать расходы на арену УГМК и филармонию
29 ноябрь 2018 (17:50)
Комитет Заксобрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам отклонил поправки в проект бюджета региона на 2019 год, которые предлагают сократить расходы на строительство ряда объектов.
Поправки в проект главного финансового документа области внес депутат Вячеслав Вегнер. Он, в частности, предлагал отказаться от финансирования строительства ледовой арены УГМК, которую планируется возвести на месте недостроенной башни в Екатеринбурге. В действующей редакции бюджета на 2019 год на эти цели предусмотрено 300 млн руб.
Также парламентарий предлагает отказаться от финансирования проекта строительства нового концертного зала для Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Из регионального бюджета в 2019 году предлагается направить на строительство объекта 360 млн руб.
Все указанные поправки профильный комитет регионального Заксобрания отклонил.
Бюджет Свердловской области на 2019 год и плановые 2020-2021 годы будет рассмотрен областным парламентом в третьем чтении 4 декабря 2018 года.
Поправки в проект главного финансового документа области внес депутат Вячеслав Вегнер. Он, в частности, предлагал отказаться от финансирования строительства ледовой арены УГМК, которую планируется возвести на месте недостроенной башни в Екатеринбурге. В действующей редакции бюджета на 2019 год на эти цели предусмотрено 300 млн руб.
Также парламентарий предлагает отказаться от финансирования проекта строительства нового концертного зала для Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Из регионального бюджета в 2019 году предлагается направить на строительство объекта 360 млн руб.
Все указанные поправки профильный комитет регионального Заксобрания отклонил.
Бюджет Свердловской области на 2019 год и плановые 2020-2021 годы будет рассмотрен областным парламентом в третьем чтении 4 декабря 2018 года.
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