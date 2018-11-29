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В Заречном управляющие компании самоустранились от решения проблем с мусором

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Заречный районный суд обязал управляющие компании городского округа установить контейнеры для сбора мусора во дворах жилых домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, обязанности по обустройству мест для сбора и вывоза отходов были возложены на следующие организации: ООО «Фонд развития Заречного жилищно-коммунального хозяйства», ТСЖ «Наш дом», ООО «Викинг», ООО «Дирекция единого заказчика», ТСЖ «Аквариум» и ТСЖ «СССТ-Заречный».



«Управляющие организации самоустранились от исполнения возложенной законом обязанности, использовали без каких-либо законных обоснований для целей сбора и вывоза твердых бытовых отходов контейнерные площадки, которые были организованы администрацией городского округа Заречный для уборки общегородской территории. При этом обязанности по содержанию данных контейнерных площадок, их своевременной уборке управляющей организацией не исполняли», — говорится в сообщении.



В результате во дворах (в местах установки контейнеров) образовались свалки бытового и крупногабаритного мусора. После проверки Белоярская межрайонная прокуратура подала исковое заявление в суд на управляющие компании.

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