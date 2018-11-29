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Переобулись по правилам
29 ноябрь 2018 (16:21)
Постановлением правительства России «Об изменениях в правилах дорожного движения» № 1444 отменена обязанность водителя устанавливать знак «Шипы» на транспортных средствах, имеющих шипованные шины. Документ, подписанный Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства.
«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — указано в справке по постановлению.
Опознавательный знак «Шипы» стал обязательным в 2017 году. Это было закреплено в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Соответственно, управление автомобилем при отсутствии такого знака могло повлечь предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 руб. Более того, согласно действующему законодательству, предупреждение выносится только при первом нарушении, при последующих фактах автолюбителя ждет штраф.
Министерством внутренних дел более полугода назад была высказана идея об отмене обязательности такого знака, но проект лежал без движения.
В начале заморозков в октябре 2018 года многие водители в Екатеринбурге сменили летнюю резину на шипованную. Но при этом часть автомобилистов знаки «Шипы» наклеивать не стала. В итоге Управлению ГИБДД по Свердловской области пришлось усилить профилактическую работу с водителями, которые не оснастили транспортные средства.
«В настоящее время нормативный акт, исключающий обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, правительством Российской Федерации не принят», — поясняли тогда корреспонденту УрБК в УГИБДД по Свердловской области.
Эксперты уже тогда предсказывали, что вопрос об оснащении машины знаком перестанет беспокоить водителей уже в ближайшее время.
«В скором времени все-таки будет принят документ, который эту обязанность переведет на добровольный уровень. Какой-то смысловой нагрузки наличие этого знака не имеет, с чем, в сущности, согласно и руководство ГИБДД», — рассказывал представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов.
Но только 24 ноября 2018 года соответствующее постановление было подписано главой правительства России.
«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — указано в справке по постановлению.
Опознавательный знак «Шипы» стал обязательным в 2017 году. Это было закреплено в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Соответственно, управление автомобилем при отсутствии такого знака могло повлечь предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 руб. Более того, согласно действующему законодательству, предупреждение выносится только при первом нарушении, при последующих фактах автолюбителя ждет штраф.
Министерством внутренних дел более полугода назад была высказана идея об отмене обязательности такого знака, но проект лежал без движения.
В начале заморозков в октябре 2018 года многие водители в Екатеринбурге сменили летнюю резину на шипованную. Но при этом часть автомобилистов знаки «Шипы» наклеивать не стала. В итоге Управлению ГИБДД по Свердловской области пришлось усилить профилактическую работу с водителями, которые не оснастили транспортные средства.
«В настоящее время нормативный акт, исключающий обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, правительством Российской Федерации не принят», — поясняли тогда корреспонденту УрБК в УГИБДД по Свердловской области.
Эксперты уже тогда предсказывали, что вопрос об оснащении машины знаком перестанет беспокоить водителей уже в ближайшее время.
«В скором времени все-таки будет принят документ, который эту обязанность переведет на добровольный уровень. Какой-то смысловой нагрузки наличие этого знака не имеет, с чем, в сущности, согласно и руководство ГИБДД», — рассказывал представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов.
Но только 24 ноября 2018 года соответствующее постановление было подписано главой правительства России.
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