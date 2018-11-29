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В Екатеринбурге перекрыли движение транспорта по улице Инженерной
29 ноябрь 2018 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. В Екатеринбурге перекрыли движение транспорта по улице Инженерной от дома № 13 до дома № 15, сообщает официальный портал города.
Движение закрыто из-за ремонта тепловой сети до 20 января 2019 года.
Движение закрыто из-за ремонта тепловой сети до 20 января 2019 года.
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