Новости дня

В Екатеринбурге перекрыли движение транспорта по улице Инженерной

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. В Екатеринбурге перекрыли движение транспорта по улице Инженерной от дома № 13 до дома № 15, сообщает официальный портал города.



Движение закрыто из-за ремонта тепловой сети до 20 января 2019 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: