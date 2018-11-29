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За три недели вкладчики Уралтрансбанка получили страховые выплаты на общую сумму 5,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. За три недели с начала выплат страхового возмещения вкладчикам ПАО «Уралтрансбанк» свои денежные средства получили 20 тыс. 695 человек. Из них 98% — это клиенты в банка в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка России.



Сумма выплат превысила 5,87 млрд руб., что составляет 84% от общего объема выплат, предназначенного вкладчикам Уралтрансбанка.



В Челябинской области страховое возмещение в объеме 51 млн руб. получили 150 человек, в Курганской области — 255 клиентов на сумму 65,2 млн руб. Также в Сбербанк за страховым возмещением обратились 1 тыс. 413 индивидуальных предпринимателей в Свердловской области и 75 — в Курганской области. Они получили 180 млн и 4,8 млн руб. соответственно.



Напомним, Сбербанк осуществляет выплату страхового возмещения физическим лицам и индивидуальным предпринимателям-вкладчикам ПАО «Уралтрансбанк» с 6 ноября 2018 года.

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