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Правительство РФ отменило знак «Шипы»

29 ноябрь 2018 (15:24)

УрБК, Москва, 29.11.2018. Постановлением правительства РФ отменена обязанность водителя устанавливать знак «Шипы» на транспортных средствах, имеющих шипованные шины. Документ опубликован на сайте правительства.

«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации, и другими)», — указано в справке по постановлению.

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