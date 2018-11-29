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Правительство РФ отменило знак «Шипы»

УрБК, Москва, 29.11.2018. Постановлением правительства РФ отменена обязанность водителя устанавливать знак «Шипы» на транспортных средствах, имеющих шипованные шины. Документ опубликован на сайте правительства.



«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации, и другими)», — указано в справке по постановлению.

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