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Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%

УрБК, Москва, 29.11.2018. Количество заключенных договоров ОСАГО во II квартале 2018 года сократилось на 7,7%, до 11,1 млн, сообщается в «Обзоре ключевых показателей страховщиков», опубликованном на сайте Банка России.



«Такая ситуация вызвана продолжающимся ростом числа автомобилистов, не заключающих договоры обязательного автострахования. Так, по данным ГИБДД, в 2017 году было выписано на 40% больше штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, чем годом ранее», — отмечается в обзоре.



По данным регулятора, средняя страховая премия по ОСАГО за год выросла на 8,9%, до 5,5 тыс. руб. во II квартале 2018 года.



ЦБ РФ также сообщил, что по итогам полугодия взносы по ОСАГО снизились на 1,7%, до 107,3 млрд руб.

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