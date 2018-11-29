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Доля просроченной задолженности по автокредитам в Свердловской области составила 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. В Свердловской области в III квартале 2018 года доля просроченной задолженности по автокредитам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 8,4%, сократившись на 0,4 процентных пункта (в III кв. 2017 года — 8,8%). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на результаты собственного исследования.



В целом по России в III квартале 2018 года доля такой просроченной задолженности составила 8%, сократившись на 1,5 процентных пункта (в III кв. 2017 году — 9,5%).



По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина, в 2017-2018 годах ситуация с «плохими» долгами в автокредитовании стабилизировалась и даже начала улучшаться. Во многом это объясняется более эффективной в последнее время работой банковского риск-менеджмента. Кредиторы внимательно следят и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами.



«Конечно, объемы «плохих» долгов все еще остаются достаточно значительными, однако их доля в кредитном портфеле автокредитов существенно ниже, чем, например, в необеспеченном кредитовании — сегментах потребительских кредитов и кредитных карт. Тем не менее кредиторам необходимо продолжать осуществлять тщательный контроль таких рыночных индикаторов, как уровень долговой нагрузки, а также проводить оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков», — считает Александр Викулин.

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