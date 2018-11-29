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Следователи проводят проверку из-за получения ожогов двумя жителями Екатеринбурга в результате коммунальной аварии
29 ноябрь 2018 (14:12)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. В Екатеринбурге сотрудники Следственного управления СК России по Свердловской области проводят доследственную проверку из-за получения горожанами термических ожогов в результате коммунальной аварии.
Как сообщается на сайте ведомства, будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки следователем будет дана объективная правовая оценка ситуации.
Напомним, 28 ноября 2018 года в Екатеринбурге на улице Ломоносова произошла коммунальная авария, в результате которой на поверхности оказалось большое количество горячей воды. Термические ожоги получили несколько граждан. В частности, ожоги тела и конечностей получили 72-летняя женщина и 13-летняя девочка. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщается на сайте ведомства, будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки следователем будет дана объективная правовая оценка ситуации.
Напомним, 28 ноября 2018 года в Екатеринбурге на улице Ломоносова произошла коммунальная авария, в результате которой на поверхности оказалось большое количество горячей воды. Термические ожоги получили несколько граждан. В частности, ожоги тела и конечностей получили 72-летняя женщина и 13-летняя девочка. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
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