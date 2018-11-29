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Свердловский облсуд признал незаконным отказ ФСБ и Минкомсвязи в выдаче паспорта болельщика на ЧМ-2018
29 ноябрь 2018 (13:53)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Свердловский областной суд удовлетворил административный иск Антона Маслова к Федеральной службе безопасности и Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного суда.
Заинтересованным лицом по делу было привлечено АНО «Оргкомитет «Россия-2018». Летом 2018 года А. Маслов приобрел билеты на один из матчей Чемпионата мира по футболу. Для посещения зрелища требовался паспорт болельщика. За оформлением документа мужчина обратился в Минкомсвязи, но получил отказ.
Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано сторонами.
Заинтересованным лицом по делу было привлечено АНО «Оргкомитет «Россия-2018». Летом 2018 года А. Маслов приобрел билеты на один из матчей Чемпионата мира по футболу. Для посещения зрелища требовался паспорт болельщика. За оформлением документа мужчина обратился в Минкомсвязи, но получил отказ.
Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано сторонами.
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