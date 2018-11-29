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Свердловский губернатор и глава Екатеринбурга разошлись во мнениях по застройке площадки ЭКСПО-городка
29 ноябрь 2018 (13:31)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проработать реализацию проектов, которые были прописаны в заявке Екатеринбурга на получение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Об этом сообщает департамент информационной политики главы региона.
К таким проектам губернатор отнес «умный город» на берегу Верх-Исетского пруда, а также строительство второй линии метро и новых трамвайных маршрутов.
Ранее о перспективах развития Екатеринбурга после проигрыша борьбы за ЭКСПО-2025 заявлял глава города Александр Высокинский. По его словам, часть территории на берегу Верх-Исетского пруда планируется зарезервировать под объекты, которые будут построены в случае, если город получит универсальную выставку.
Остальную территорию площадки планируется отдать под жилую застройку и строительство деловых центров.
К таким проектам губернатор отнес «умный город» на берегу Верх-Исетского пруда, а также строительство второй линии метро и новых трамвайных маршрутов.
Ранее о перспективах развития Екатеринбурга после проигрыша борьбы за ЭКСПО-2025 заявлял глава города Александр Высокинский. По его словам, часть территории на берегу Верх-Исетского пруда планируется зарезервировать под объекты, которые будут построены в случае, если город получит универсальную выставку.
Остальную территорию площадки планируется отдать под жилую застройку и строительство деловых центров.
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