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Группа ЧТПЗ совместно с РОСНАНО разработала профессиональные стандарты для инновационных производств

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Специалисты Группы ЧТПЗ в сотрудничестве с Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО разработали профессиональные стандарты для сотрудников, задействованных в разработке и технологическом сопровождении производства труб из наномодифицированной стали. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Документы, предъявляющие требования к осуществлению профессиональной деятельности в этой инновационной сфере, утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ. Новые профстандарты подходят для всех российских трубных компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию.



Профессиональные стандарты описывают компетенции, необходимые для разработки, испытаний, технологического сопровождения производства труб из наномодифицированной стали. Документ содержит сведения о функционале, необходимых знаниях и умениях специалистов. Данная информация позволит эффективно подойти к подбору персонала, формированию программ обучения и оценки квалификации.



«Группа ЧТПЗ, являясь динамично развивающейся компанией, стала отличной платформой для создания профессиональных стандартов. Сейчас трубные компании пользуются Единым тарифно-квалификационным справочником работ, в котором описаны уже несуществующие профессии, при этом отсутствуют некоторые актуальные специальности. Уверена, разработанные стандарты помогут унифицировать подход к подбору и оценке персонала, и ими будут активно пользоваться коллеги из других промышленных компаний», — отметила директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.



Ранее, в 2017 году Минтруд утвердил разработанные Группой ЧТПЗ профессиональные стандарты для персонала, занятого на сварке деталей, узлов трубопровода и труб с использованием наноструктурированных материалов.

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