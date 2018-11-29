Новости дня
Суд признал банкротом Каменск-Уральский хлебокомбинат
29 ноябрь 2018 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие ведет свою историю с 1941 года. В настоящее время входит в ООО «Агропромышленная компания «Корпорация «Уральский хлеб». Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
С иском о банкротстве ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» в мае 2018 года обратилось в суд ООО «Аспект-инвест». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму более 43 млн руб. Согласно выводу временного управляющего, восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие ведет свою историю с 1941 года. В настоящее время входит в ООО «Агропромышленная компания «Корпорация «Уральский хлеб». Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
С иском о банкротстве ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» в мае 2018 года обратилось в суд ООО «Аспект-инвест». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму более 43 млн руб. Согласно выводу временного управляющего, восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд признал банкротом Алапаевский металлургический завод
- Суд признал банкротом компанию «Вторметкомплект» в Серове
- Суд признал банкротом управляющую компанию «ТЭС» в Красноуральске
- Уральский институт энергетического и промышленного проектирования признан банкротом
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Каменск-Уральского хлебокомбината