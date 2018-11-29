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Суд признал банкротом Каменск-Уральский хлебокомбинат

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие ведет свою историю с 1941 года. В настоящее время входит в ООО «Агропромышленная компания «Корпорация «Уральский хлеб». Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.



С иском о банкротстве ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» в мае 2018 года обратилось в суд ООО «Аспект-инвест». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму более 43 млн руб. Согласно выводу временного управляющего, восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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