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Независимые АЗС смогут поднять цены на топливо на 4% выше крупных нефтяных компаний
29 ноябрь 2018 (12:02)
УрБК, Москва, 29.11.2018. Независимым АЗС разрешили поднимать розничную цену топлива на 4% выше, чем на заправках крупных нефтекомпаний. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на участников совещания у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.
12 ноября после подписания соглашения о заморозке цен на топливо Дмитрий Козак поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» на случаи превышения цен более чем на 4% выше уровня, установленного соглашением.
«4% — это по отношению к средним ценам ВИНКов в регионе, не по отношению к индикативным ценам мелкооптового рынка», — пояснил после очередного совещания у Дмитрия Козака президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Его слова подтвердил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Напомним, что крупнейшие нефтяные компании России присоединились к соглашению о стабилизации цен на бензин после совещания у Дмитрия Козака 31 октября. В противном случае компаниям грозили заградительные пошлины. Чтобы обеспечить «нормальную маржинальность» независимым АЗС, Независимый топливный союз предлагает отменить акцизы на горючее и обязать крупные нефтекомпании продавать все произведенные нефтепродукты через биржу.
12 ноября после подписания соглашения о заморозке цен на топливо Дмитрий Козак поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» на случаи превышения цен более чем на 4% выше уровня, установленного соглашением.
«4% — это по отношению к средним ценам ВИНКов в регионе, не по отношению к индикативным ценам мелкооптового рынка», — пояснил после очередного совещания у Дмитрия Козака президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Его слова подтвердил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Напомним, что крупнейшие нефтяные компании России присоединились к соглашению о стабилизации цен на бензин после совещания у Дмитрия Козака 31 октября. В противном случае компаниям грозили заградительные пошлины. Чтобы обеспечить «нормальную маржинальность» независимым АЗС, Независимый топливный союз предлагает отменить акцизы на горючее и обязать крупные нефтекомпании продавать все произведенные нефтепродукты через биржу.
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