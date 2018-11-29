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В Екатеринбурге две недели будут в рабочее время ограничивать подачу холодной воды на улице Степана Разина, 29

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. В Екатеринбурге с 30 ноября по 14 декабря с 10.00 до 16.00 (кроме праздничных и выходных дней) будет ограничена (с частичным прекращением) подача холодного водоснабжения в многоквартирном доме по ул. Степана Разина, 29.



Как сообщает пресс-служба УК «Стандарт», неудобства связаны с ремонтными работами на сетях ЕМУП «Водоканал».

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