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В Екатеринбурге две недели будут в рабочее время ограничивать подачу холодной воды на улице Степана Разина, 29
29 ноябрь 2018 (11:23)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. В Екатеринбурге с 30 ноября по 14 декабря с 10.00 до 16.00 (кроме праздничных и выходных дней) будет ограничена (с частичным прекращением) подача холодного водоснабжения в многоквартирном доме по ул. Степана Разина, 29.
Как сообщает пресс-служба УК «Стандарт», неудобства связаны с ремонтными работами на сетях ЕМУП «Водоканал».
Как сообщает пресс-служба УК «Стандарт», неудобства связаны с ремонтными работами на сетях ЕМУП «Водоканал».
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