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Председатель правительства Башкортостана может стать главой Уральского ГУ Банка России

УрБК, Москва, 29.11.2018. Председатель правительства Башкирии Рустэм Марданов, занимающий этот пост с ноября 2015 года, с большой долей вероятности возглавит Уральское главное управление Банка России со штаб-квартирой в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсантъ».



Накануне в администрации республики подтвердили, что премьер уведомил об уходе из правительства, и врио главы республики Радий Хабиров поддержал это решение.



Отставка может состояться уже в эти выходные, согласования практически завершены, сказал другой источник издания «Коммерсантъ» в администрации.



Должность председателя Уральского управления ЦБ вакантна с февраля, когда ее оставила Ирина Петрова. Она ушла на место начальника Северо-Западного главка ЦБ.



Уральское ГУ ЦБ РФ создано в июне 2014 года. Контролирует деятельность банков, работающих в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области.



Рустэм Марданов окончил Уфимский авиационный институт (УАИ). Карьеру начинал инженером кафедры экономики и организации машиностроительного производства этого вуза. С 1995 года начал работать в Нацбанке Башкирии, где прошел путь до должности заместителя председателя банка. В 1998-2000 годах работал в правительстве республики в должности первого заместителя министра экономики и антимонопольной политики. Затем вернулся в Нацбанк, спустя два года его возглавил. В 2013 году вновь получил приглашение в правительство республики: вначале стал первым вице-премьером, в 2015 году — премьер-министром.

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