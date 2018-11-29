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Николай Цуканов и Борис Дубровский ознакомились с ходом работ на объектах к ШОС и БРИКС в Челябинске

УрБК, Челябинск, 29.11.2018. Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский побывали на строительных площадках объектов, возводимых к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



В первую очередь Н. Цуканов в сопровождении Б. Дубровского ознакомился с тем, как идут работы по возведению нового аэровокзального комплекса и аэродрома аэропорта «Челябинск», где возводится новый аэровокзал (за счет средств частного инвестора) и аэродром. Строительство аэровокзала ведется по графику (срок ввода в эксплуатацию — IV квартал 2019 года).



Реконструкция аэродромной части проходит в два этапа. К первому этапу подрядчик уже приступил. В его рамках будет выполнена реконструкция и расширение существующего перрона, реконструкция рулежных дорожек, ограждение аэродрома с установкой технических систем охраны периметра и выполнение других мероприятий. В рамках II этапа предусмотрено строительство дополнительных мест стоянок. Запланировано дооснащение аэродрома до III категории ИКАО.



Полпред и губернатор также побывали на других объектах, возводимых к саммитам —строительных площадках конгресс-холла «Таганай-2020» и гостиницы по улице Васенко, 94.



«Есть серьезные позитивные изменения, которые мы увидели практически на всех объектах. По аэропорту выполнен большой объем работ. Благодаря тому, что определен подрядчик на реконструкцию аэродрома, и с ним уже подписан договор (а это сделано было с опережением сроков), уже сегодня там идут работы. Это означает, что взлетно-посадочная полоса будет сдана тоже в срок. Риски практически нивелированы. Если говорить про гостиничные комплексы и главный центр, где будет проходить само мероприятие, то там тоже увидели серьезные изменения. Есть технические незначительные нюансы, которые необходимо отрегулировать (энергетика, резервное питание). Я думаю, что этот вопрос мы решим – в протокольное решение они войдут», — рассказал Н. Цуканов.



Н. Цуканов и Б. Дубровский также побывали на площадке общественно-делового центра «Конгресс-холл». На берегу реки Миасс идет активное строительство ОДЦ в 37 этажей. Заключены договоры технологического подключения к инженерным сетям ресурсоснабжения. Ведутся подготовительные работы по устройству фундаментов и подпорной стены набережной. Срок сдачи объекта — I квартал 2020 года, к моменту ввода в эксплуатацию также будет благоустроена прилегающая территория.



«У нас есть все технологии для того, чтобы строить и в зимний период. Бетон идет с присадками, с подогревом. Ясно, что будут созданы «тепляки», чтобы обеспечить теплом рабочих. В целом сезонное удорожание всегда присутствует, сезонное замедление присутствует всегда на стройке. Мы в своих планах это учитываем, это никак не отразится на сроках сдачи», — подчеркнул Б. Дубровский.

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