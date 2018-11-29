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Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в Екатеринбурге пострадали два человека

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. В Екатеринбурге из-за прорыва трубы горячего водоснабжения (ГВС) на ул. Победы были госпитализированы пожилая женщина и девочка 13-ти лет. Они переходили улицу и оказались в горячей воде. Девочка серьезно не пострадала, в больнице ей оказали помощь и отпустили домой.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), на период ремонта отопление и горячее водоснабжение обеспечивались со сниженными параметрами. Ремонтные бригады заменили 5 метров поврежденного участка. Работы закончили в два часа ночи, параметры теплоснабжения и ГВС полностью восстановлены.



«Представители компании общаются с родственниками. Женщине будет оказана вся необходимая помощь, ЕТК сделает все, от нее зависящее, для скорейшего восстановления здоровья», — отмечают в компании.

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