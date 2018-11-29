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В Невьянске на 300 тыс. рублей оштрафована компания-владелец мусорного полигона

УрБК, Невьянск, 29.11.2018. В Невьянске прокуратура выявила существенные нарушения в деятельности МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа», эксплуатирующего полигон твердых бытовых отходов в Невьянске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического, экологического и земельного законодательства. В частности, у предприятия отсутствует проект обращения с отходами, не утверждены нормативы их образования, не проводится производственный контроль за состоянием атмосферного воздуха, грунтовых вод; отсутствуют результаты производственного контроля в виде протоколов лабораторных испытаний, выполненных аккредитованной в установленном порядке лабораторией и иные нарушения.



Также выявлены существенные нарушения земельного законодательства, выразившиеся в самовольном занятии земель сельхозназначения, которые использовались для складирования отходов производства и потребления.



По результатам проверки прокуратура в отношении юридического лица МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» возбудила административные дела по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием» и статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок». По постановлениям прокуратуры юридическое лицо оштрафовано на общую сумму 300 тыс. руб.



Также прокуратура в отношении директора МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» возбудила административные дела по статье 8.2 КоАП РФ и по статье 6.3 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения директор привлечен к административному штрафу в размере 10 тыс. руб. и 500 руб. соответственно.



Кроме того, прокуратура направила в Невьянский городской суд исковое заявление с требованиями обязать МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» установить ограждение полигона твердых бытовых отходов по всему периметру территории, провести производственный контроль за атмосферным воздухом, состоянием грунтовых вод, утвердить нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, а также проект обращения с отходами.



Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.



Помимо этого, прокуратура в адрес директора учреждения внесла представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.



По результатам рассмотрения представления эколог и мастер полигона твердых бытовых отходов привлечены к дисциплинарной ответственности.



Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

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