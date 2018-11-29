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В Свердловской области на 1,4 млн рублей оштрафовали реализаторов стеклоомывающей жидкости

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2018 году провело 100 надзорных мероприятий в отношении реализаторов непищевой спиртосодержащей продукции. Еще 63 проверки — в отношении тех, кто продает пищевую спиртосодержащую продукцию.



Как сообщается на сайте ведомства, выявлено 10 фактов реализации продукции с нарушением требований постановлений, снято с реализации 25 партий спиртосодержащей продукции (635 шт. общим объемом порядка 40 л). По данным фактам наложено 12 административных штрафов на сумму 259,5 тыс. руб.



В отношении субъектов, реализующих стеклоомывающую жидкость, проведено 115 надзорных мероприятий, в 20 выявлены нарушения. При этом в 13 надзорных мероприятиях выявлено несоответствии продукции требованиям единых санитарных требований по показателю «метанол».



Также арестовано 6,3 тыс. л продукции, вынесено 35 постановлений о назначении административного наказания, в том числе с наложением штрафов на общую сумму 1,4 млн руб. и конфискацией 4,5 тыс. л стеклоомывающей жидкости.

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