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В Нижних Сергах экс-директора компании «Ликон Пром» будут судить за неуплату налогов на сумму около 17,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. В Нижнесергинский районный суд передано уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Ликон Пром», которая обвиняется в неуплате налогов на общую сумму около 17,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Организация, которую возглавляла обвиняемая, работала в сфере разработки компьютерного программного обеспечения. По версии следствия, женщина руководила ООО «Ликон Пром» с января 2012 года по декабрь 2014 года.



«Обвиняемая, игнорируя обязанности, предусмотренные налоговым законодательством, в 2012-2014 годах подписывала налоговые декларации, содержащие заведомо недостоверные сведения, и обеспечивала их направление в налоговый орган — Межрайонную ИФНС России № 2 по Свердловской области», — говорится в сообщении.



Уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере».

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