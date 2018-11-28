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С начала года средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге выросла почти на 5%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. На 26 ноября 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 70 тыс. 593 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости.



За последние четыре недели корректировка средней цены по городу положительная и составляет 1%, а с начала года — 4,9%. По итогам осени цены на вторичном рынке жилья повысились на 2,7%. За летние месяцы рост не превысил 1%, а весенняя корректировка составила лишь +0,5%.



Количество выставляемых на продажу объектов сейчас сократилось до 7 тыс. 670 квартир, что меньше на 3,3%, чем месяц назад, и на 16,1% — с начала года (по базе данных УПН). Также на рынке выставлено почти 710 объектов в пригороде (+1% за месяц) и чуть больше 1 тыс. 560 комнат в коммуналках (-0,5%). Средние сроки экспозиции объектов на сегодня сократились до 3,3 месяцев.

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