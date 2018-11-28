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Российские автошколы выступили против идеи ГИБДД объединить экзамены

УрБК, Москва, 28.11.2018. Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) направила письмо в ГИБДД России, в котором выразила несогласие с запланированной реформой экзаменов на права.



Как сообщает газета «Коммерсантъ», ранее Госавтоинспекция подготовила изменения в постановление правительства «О допуске к управлению транспортными средствами». Главное нововведение — объединенный экзамен по вождению вместо «города» и «площадки». В ГИБДД хотят проверять навыки вождения, полученные в автошколах, в максимально приближенных к «боевым» условиях. Документ несколько месяцев проходит экспертизу на regulation.gov.ru.



Документ снижает требования к проверке умений и навыков кандидатов в водители, обращают внимание в МААШ. В проекте стали необязательными трогание на подъеме и спуске, разворот на перекрестке и вне перекрестка для всех категорий с прицепами, обгон и опережение, проезд регулируемого перекрестка. Также полностью исчезли упражнения «змейка» и въезд в бокс задним ходом.



В МААШ предложили ввести новый норматив — минимальное время приема экзамена в «городе» (20-30 минут), а на экзамене на «площадке» ввести «выборочное выполнение упражнений» (3 из 6 возможных для категории «B»). В ГИБДД России на письмо пока не отреагировали.

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