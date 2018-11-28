ММК реализовал крупный водоохранный проект

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

В акватории Магнитогорского водохранилища введен в эксплуатацию комплекс гидротехнического сооружения, возведенного в рамках реконструкции системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК». Он позволит сделать ее максимально замкнутой, что приведет к снижению до минимума экологической нагрузки на водоем. Проектный срок эксплуатации объекта составляет 50 лет.В церемонии, посвященной запуску комплекса, приняли участие члены правления и независимые директора ММК. При запуске был закрыт шибер водопропускного устройства, и в результате прекращено поступление сбросных вод ММК в Магнитогорское водохранилище.«Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя — одна из важнейших инициатив Магнитогорского металлургического комбината в области охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки Урал. Она позволит сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз, а массу сброса загрязняющих веществ — в семь раз. Таким образом, будет достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод ПАО «ММК», — рассказали в пресс-службе предприятия.Проект общей стоимостью около 645 млн руб. предусматривает в числе прочего увеличение объемов оборотного водоснабжения за счет перевода ТЭЦ и кислородной станции № 4 на оборотное водоснабжение через акваторию резервуара-охладителя.Строительство разделительной дамбы и водопропускных устройств в акватории Магнитогорского водохранилища между Казачьей переправой и Южным переходом стало ключевым элементом реконструкции системы оборотного водоснабжения. Проектом также предусмотрено озеленение дамбы и поэтапное зарыбление водоема в течение четырех лет, что будет способствовать восстановлению экологического баланса водохранилища. На сегодняшний день выполнен первый этап зарыбления — в Магнитогорское водохранилище выпустили партию из более 200 тыс. штук молодняка сазана.Отметим, что защита водных объектов традиционно является одним из приоритетных направлений экологических инвестиций Магнитки. В период с 2007 по 2017 годы на соответствующие мероприятия было направлено почти 7 млрд руб., что позволило сократить сбросы в водные объекты на 77 тыс. тонн в год.Объем водоохранных инвестиций компании до 2025 года запланирован на уровне 5,5 млрд руб. Результатом станет полное исключение техногенного воздействия комбината на Магнитогорское водохранилище и сокращение сбросов загрязняющих веществ в реки Урал и Сухая Речка почти в 3 раза.Впрочем, тематика экологических проектов ММК не ограничивается защитой водных объектов. В частности, комбинат совместно с администрацией Магнитогорска реализует масштабную программу по озеленению города. Инвестиции в проект составят 57 млн руб.«Программа по озеленению территории Магнитогорска за счет средств ПАО «ММК в 2018-2023 годах» разработана в текущем году и утверждена генеральным директором предприятия Павлом Шиляевым и главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. За шесть лет планируется высадить 10,5 тыс. саженцев деревьев и кустарников.Уже сейчас ММК участвует в озеленении парка у Вечного огня, где этой осенью высажено 75 сибирских елей, 25 лиственниц, 90 берез, 35 остролистных кленов и 100 рябин. В ноябре на территории социальных объектов города планируется высадить 300 лип, 100 берез, 100 рябин и 200 сибирских елей. Еще 500 елей будет высажено на улично-дорожной сети города.Общий объем инвестиций ПАО «ММК» в экологию в 2018 году составит около 5,7 млрд руб., что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же до 2025 года компания намерена вложить в природоохранную деятельность более 38 млрд руб.