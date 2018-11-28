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Социальная сеть Facebook введет НДС в размере 20% на продажу рекламы в России

УрБК, Москва, 28.11.2018. Начиная с января 2019 года покупка рекламы Facebook в России облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Это обновление коснется всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании. Об этом сообщается на официальной странице социальной сети Facebook, предназначенной для рекламодателей.



Налог будет взиматься с российских пользователей независимо от того, в личных или коммерческих целях размещается реклама.



На сайте указано, что если пользователь желает продолжить размещение рекламы на Facebook, он должен перейти в настройки аккаунта и проверить название компании, адрес и ИНН.



«Поскольку Facebook не предоставляет консультации, рекомендуем обратиться за справкой и дополнительной информацией в налоговые органы вашей страны», — написано на официальной странице социальной сети.

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