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Правительство РФ упразднило комиссию по мониторингу продовольственной инфляции
28 ноябрь 2018 (16:16)
УрБК, Москва, 28.11.2018. Правительство РФ упразднило правительственную комиссию по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Специальная комиссия была учреждена в октябре 2010 года.
Созданный орган должен был согласовывать действия федеральных органов исполнительной власти и региональных властей по вопросам мониторинга и стабилизации цен на продовольственных рынках. Кроме того, комиссия должна была следить за доступностью продовольственных товаров для населения.
Специальная комиссия была учреждена в октябре 2010 года.
Созданный орган должен был согласовывать действия федеральных органов исполнительной власти и региональных властей по вопросам мониторинга и стабилизации цен на продовольственных рынках. Кроме того, комиссия должна была следить за доступностью продовольственных товаров для населения.
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