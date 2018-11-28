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В Свердловской области уничтожено 1,2 тонны запрещенных к ввозу яблок
28 ноябрь 2018 (16:03)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. 28 ноября 2018 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области провели контрольное мероприятие, в ходе которого изъята и уничтожена 1,2 т запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинной продукции.
Как сообщается пресс-служба ведомства, речь идет о яблоках неустановленного происхождения, у которых отсутствовала маркировка. Фрукты были изъяты из оборота в Екатеринбурге и уничтожены на полигоне бытовых отходов.
Всего с начала 2018 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области было изъято и уничтожено около 38 тонн запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.
Как сообщается пресс-служба ведомства, речь идет о яблоках неустановленного происхождения, у которых отсутствовала маркировка. Фрукты были изъяты из оборота в Екатеринбурге и уничтожены на полигоне бытовых отходов.
Всего с начала 2018 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области было изъято и уничтожено около 38 тонн запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.
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