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35% россиян надеются на изменения к лучшему в стране в ближайшие пять лет

УрБК, Москва, 28.11.2018. 35% россиян считают, что в ближайшие пять лет жизнь в стране изменится в лучшую сторону. Причем в большей степени подобного мнения придерживаются молодые респонденты, среди которых более половины верит в позитивные изменения в российском обществе. 24% считают, что жизнь российского общества станет только хуже. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Ромир» со ссылкой на данные собственного исследования.



Большая часть респондентов (41%) не видит предпосылок для каких-либо изменений. Говоря об изменениях в личной жизни, 42% россиян также считают, что ничего не изменится. Такое же количество респондентов (43%) считает возможным улучшение своей жизни в ближайшие пять лет. И лишь 15% пессимистично настроены в этом вопросе.

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