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Аркадий Чернецкий предложил рассмотреть вариант строительства нового здания филармонии за счет сада Вайнера
28 ноябрь 2018 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернецкий предложил рассмотреть возможность строительства нового здания Свердловской филармонии без сноса жилого дома по ул. Карла Либкнехта, 40. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге.
По словам А. Чернецкого, если проект позволит, новое здание можно расположить, в большей степени задействовав территорию сада Вайнера.
«Нужно посмотреть проект: как «посажен» объект. Сквер Вайнера, как он раньше назывался, многие годы своей функции не выполняет. И лучше расположить объект так, чтобы занять территорию сквера, а не дома», — пояснил А. Чернецкий.
Напомним, дом по улице Карла Либкнехта, 40 находится под угрозой сноса ради строительства нового концертного зала для Свердловской филармонии. Собственники квартир опасаются, что организаторы застройки попытаются внести дом в реестр аварийного жилья. Между тем прокуратура области не нашла оснований для признания дома аварийным.
По словам А. Чернецкого, если проект позволит, новое здание можно расположить, в большей степени задействовав территорию сада Вайнера.
«Нужно посмотреть проект: как «посажен» объект. Сквер Вайнера, как он раньше назывался, многие годы своей функции не выполняет. И лучше расположить объект так, чтобы занять территорию сквера, а не дома», — пояснил А. Чернецкий.
Напомним, дом по улице Карла Либкнехта, 40 находится под угрозой сноса ради строительства нового концертного зала для Свердловской филармонии. Собственники квартир опасаются, что организаторы застройки попытаются внести дом в реестр аварийного жилья. Между тем прокуратура области не нашла оснований для признания дома аварийным.
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