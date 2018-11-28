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Глава Банка России выступила против насильственной дедолларизации
28 ноябрь 2018 (14:54)
УрБК, Москва, 28.11.2018. Расчеты в национальной валюте должны стать в первую очередь привлекательными для контрагентов, принуждать к этому неправильно. Такую точку зрения высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Россия зовет!». Об этом пишет сайт banki.ru.
«Мне кажется, что расчеты в рублях нужно развивать, исходя из принципов выгодности для участников процесса, и никак не административно», — отметила глава ЦБ.
Она также подчеркнула, что регулятор давно принимает меры по стимулированию банков к ведению операций в рублях.
«Мы действительно принимали и принимаем ряд мер регулятивных для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях и по пассивной стороне, и по активной. Это наша диверсификация требований по обязательным резервам, коэффициенты риска по валютным кредитам у нас повышены при расчете достаточности капитала, но здесь самое основное, чтобы рубль был привлекательным для расчетов. Это уверенность в том, что покупательная способность рубля не обесценивается, это низкая инфляция и низкая волатильность рубля для использования в международных расчетах», — заключила Набиуллина.
«Мне кажется, что расчеты в рублях нужно развивать, исходя из принципов выгодности для участников процесса, и никак не административно», — отметила глава ЦБ.
Она также подчеркнула, что регулятор давно принимает меры по стимулированию банков к ведению операций в рублях.
«Мы действительно принимали и принимаем ряд мер регулятивных для того, чтобы банкам было более выгодно работать в рублях и по пассивной стороне, и по активной. Это наша диверсификация требований по обязательным резервам, коэффициенты риска по валютным кредитам у нас повышены при расчете достаточности капитала, но здесь самое основное, чтобы рубль был привлекательным для расчетов. Это уверенность в том, что покупательная способность рубля не обесценивается, это низкая инфляция и низкая волатильность рубля для использования в международных расчетах», — заключила Набиуллина.
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