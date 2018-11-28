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Стоимость авиационного керосина в Екатеринбурге за месяц выросла на 10,6%
28 ноябрь 2018 (14:33)
УрБК, Москва, 28.11.2018. Стоимость авиационного керосина в Екатеринбурге за месяц выросла на 10,6% (на 5 тыс. 240 руб.) и составила 54 тыс. 512 руб. за т горючего. Такие данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Самое дешевое авиатопливо в России в аэропорту Экимчан в Амурской области —34 тыс. руб., самое дорогое — на Камчатке, в аэропорту Тигиль — 86,5 тыс. руб.
Самое дешевое авиатопливо в России в аэропорту Экимчан в Амурской области —34 тыс. руб., самое дорогое — на Камчатке, в аэропорту Тигиль — 86,5 тыс. руб.
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