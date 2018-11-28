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Росрезерв получит до 10 млрд рублей на закупки алюминия

УрБК, Москва, 28.11.2018. Правительство РФ выделит Росрезерву до 10 млрд руб. для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. т. Соответствующее распоряжение главы кабинета министров Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.



Данная новость повлияла на стоимость акций «Русала» на Московской бирже, которые выросли на 1,60%, до 29,20 руб.



«Русал» экспортирует около 80% алюминия. Ранее компания и ее владелец Олег Дерипаска подпали под санкции Минфина США.

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