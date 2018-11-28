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Аналитики сервиса «МегаФон ТВ» подвели итоги телесезона 2018 года
28 ноябрь 2018 (13:58)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Аналитики сервиса «МегаФон ТВ» подвели итоги сезона 2018 года. По интересу к кино уральцы обогнали жителей Дальнего Востока, Сибири и Центральной части России. С начала года они уже провели в мобильном ТВ время, сравнимое с просмотром свыше 14 млн фильмов. Самые любимое видео — сериалы. «Молодежка», «Игра престолов», «Ивановы-Ивановы» возглавили рейтинг зрительских симпатий. Об этом сообщает пресс-служба Уральского филиала ПАО «МегаФон».
Самым популярным полнометражным кино осенью стали премьеры 2018 года — «Гоголь. Страшная месть», «Человек-муравей и Оса» и «Убийца 2. Против всех». Лидерами краткосрочных покупок оказались «Мир юрского периода 2», «8 подруг Оушена» и «План побега 2» — эти фильмы чаще всего пользователи брали в аренду на 48 часов.
Востребованы у абонентов «МегаФона» и пакеты фильмов и каналов. Их рейтинг возглавляют «Кино по подписке» — доступ к 1 тыс. 500 фильмам, «Русские сериалы» — все новинки и телехиты отечественного производства и «Амедиатека» — лучшие зарубежные сериалы.
«В дни, когда никуда не хочется идти, «МегаФон ТВ» составит отличную компанию. Можно взять фильм из новинок, а можно довериться выбору сервиса и посмотреть что-то из рекомендаций, которые сформированы с помощью искусственного интеллекта на основе предпочтений пользователя. А отсутствие рекламы — приятный бонус для тех, кто ценит свое время», — отметил руководитель «МегаФон ТВ» Андрей Кушнарев.
За год число пользователей «МегаФон ТВ» выросло в 1,5 раза. Для абонентов линейки «Включайся!» видеотрафик с сервиса безлимитный, доступом к бонусному контенту — фильмам и ТВ-каналам в digital качестве — пользуется каждый второй зритель. Смотреть видео можно со смартфона, планшета, ПК и телевизоров Samsung и LG c функцией «Smart TV», к одному номеру телефона подключаются до пяти устройств.
Самым популярным полнометражным кино осенью стали премьеры 2018 года — «Гоголь. Страшная месть», «Человек-муравей и Оса» и «Убийца 2. Против всех». Лидерами краткосрочных покупок оказались «Мир юрского периода 2», «8 подруг Оушена» и «План побега 2» — эти фильмы чаще всего пользователи брали в аренду на 48 часов.
Востребованы у абонентов «МегаФона» и пакеты фильмов и каналов. Их рейтинг возглавляют «Кино по подписке» — доступ к 1 тыс. 500 фильмам, «Русские сериалы» — все новинки и телехиты отечественного производства и «Амедиатека» — лучшие зарубежные сериалы.
«В дни, когда никуда не хочется идти, «МегаФон ТВ» составит отличную компанию. Можно взять фильм из новинок, а можно довериться выбору сервиса и посмотреть что-то из рекомендаций, которые сформированы с помощью искусственного интеллекта на основе предпочтений пользователя. А отсутствие рекламы — приятный бонус для тех, кто ценит свое время», — отметил руководитель «МегаФон ТВ» Андрей Кушнарев.
За год число пользователей «МегаФон ТВ» выросло в 1,5 раза. Для абонентов линейки «Включайся!» видеотрафик с сервиса безлимитный, доступом к бонусному контенту — фильмам и ТВ-каналам в digital качестве — пользуется каждый второй зритель. Смотреть видео можно со смартфона, планшета, ПК и телевизоров Samsung и LG c функцией «Smart TV», к одному номеру телефона подключаются до пяти устройств.
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