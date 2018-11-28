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Подрядчиком для «Эрмитаж-Урала» выбран «Атомстройкомплекс»
28 ноябрь 2018 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Администрация Екатеринбурга подвела итоги четвертого конкурса по строительству культурного центра «Эрмитаж-Урал».
Согласно данным с портала госзакупок, победителем аукциона признана корпорация «Атомстройкомплекс».
Конкурс по строительству культурного центра «Эрмитаж-Урал» власти Екатеринбурга объявили 7 ноября 2018 года. Начальная стоимость аукциона составляла 217 млн 231 тыс. 939 руб. Тендер проводился четвертый раз, поскольку на предыдущие три конкурса никто не заявился.
Ранее 27 ноября 2018 года депутат Екатеринбургcкой городской думы (ЕГД) и гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий, выступая на заседании ЕГД, объяснил, что подрядчики не заявляются на муниципальный конкурс по строительству культурного центра «Эрмитаж-Урал», поскольку он убыточен.
Следует отметить, что в 2018 году администрация Екатеринбурга судилась с корпорацией «Атомстройкомплекс». Муниципалитет отказывался оплачивать замену брусчатки на площади 1905 года. Компания проводила ремонтные работы в центре города летом 2017 года. В администрации города настаивали, что брусчатка была уложена некачественно.
Согласно данным с портала госзакупок, победителем аукциона признана корпорация «Атомстройкомплекс».
Конкурс по строительству культурного центра «Эрмитаж-Урал» власти Екатеринбурга объявили 7 ноября 2018 года. Начальная стоимость аукциона составляла 217 млн 231 тыс. 939 руб. Тендер проводился четвертый раз, поскольку на предыдущие три конкурса никто не заявился.
Ранее 27 ноября 2018 года депутат Екатеринбургcкой городской думы (ЕГД) и гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий, выступая на заседании ЕГД, объяснил, что подрядчики не заявляются на муниципальный конкурс по строительству культурного центра «Эрмитаж-Урал», поскольку он убыточен.
Следует отметить, что в 2018 году администрация Екатеринбурга судилась с корпорацией «Атомстройкомплекс». Муниципалитет отказывался оплачивать замену брусчатки на площади 1905 года. Компания проводила ремонтные работы в центре города летом 2017 года. В администрации города настаивали, что брусчатка была уложена некачественно.
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