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Минпромторг поддержал предложение ритейлеров о моратории на изменение закона о торговле

УрБК, Москва, 28.11.2018. Министерство промышленности и торговли поддержало предложение ритейлеров ввести мораторий на изменение закона о торговле, чтобы адаптироваться к уже принятым поправкам. Об этом пишет «Интерфакс».



«Министерство согласно с позицией бизнеса, что необходимо взять паузу в дальнейшем ужесточении закона о торговле в части торговых сетей», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.



Предложение ввести мораторий на изменение закона о торговле прозвучало на прошедшей в понедельник встрече, которую вице-премьер Дмитрий Козак провел с руководителями сетей. Во встрече приняли участие сотрудники Минпромторга, Минсельхоза, глава президиума АКОРТ Сергей Беляков, гендиректор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, гендиректор «Магнита» Ольга Наумова, гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг, президент «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован, руководители «Ашана», «Метро Кэш энд Керри» и других компаний. На встрече обсуждались вопросы регулирования и, в частности, саморегулирования торговли (например, создание совета рынка).



«На встрече мы внесли предложение о моратории на изменение торгового законодательства. Надеемся, что оно получит всестороннюю поддержку. Важно, чтобы в тот момент, когда участники рынка осуществляют перезапуск саморегулирования, законодательство оставалось стабильным и не подвергалось изменениям как минимум год или два», — говорила журналистам гендиректор «Магнита» Ольга Наумова.



«Во-первых, нужно вдумчиво и обстоятельно оценить результаты уже принятых в 2016 году изменений. Понять, каков их результат для всех участников процесса торговли — как для поставщиков и торговых сетей, так и для потребителей, — достигнуты ли заявленные цели. Во-вторых, совсем недавно принят в третьем чтении законопроект, который серьезно усложняет практику возвратов сетями непроданных товаров», — отметил Виктор Евтухов.



«Наконец, третье, и, наверное, главное соображение — бизнес не может нормально работать в условиях постоянно меняющихся правил. Ведь только налаживается какой-то процесс, заключены десятки тысяч договоров, в том числе только начинаются какие-то процессы в рамках саморегулирования — как вдруг правила меняются, все договоренности рушатся, и бизнесу — как поставщикам, так и торговым сетям, надо все начинать заново. При этом кто-то оказывается, как часто бывает, «за бортом», хотя вроде бы все шло нормально до изменения правил», — сказал замминистра.



«Так работать просто невозможно — а я напомню, что торговля — полностью рыночная отрасль, не получающая ни копейки государственных субсидий и государственной поддержки. Так, если мы не поддерживаем отрасль, хотя бы мешать ей не нужно», — добавил он.



Говоря о вопросе развития саморегулирования, Евтухов отметил, что на встрече у Козака отрасль нашла у курирующего вице-премьера принципиальную поддержку того, что мы должны всесторонне проработать этот вопрос и найти действенные способы развития саморегулирования, чтобы избежать излишнего государственного регулирования.



По словам Евтухова, на площадке Минпромторга будет создана рабочая группа по вопросу саморегулирования в ритейле.



«Дмитрий Козак поручил Минпромторгу России создать на своей площадке специальную рабочую группу по этому вопросу, которая до конца марта должна подготовить предложения, в том числе какие законодательные нормы нужно принять для того, чтобы «запустить» процесс нормального саморегулирования. Мы приступаем к этой работе», — сообщил В. Евтухов.

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