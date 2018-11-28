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В Екатеринбурге суд на 90 суток приостановил деятельность мясного павильона из-за антисанитарии

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. В Екатеринбурге суд на 90 суток приостановил деятельность мясного павильона в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе проверки индивидуального предпринимателя Уруновой С. Э. в цехе по переработке продукции, расположенном на ул. Блюхера, 32, был выявлен целый ряд нарушений, сообщает пресс-служба областного суда.



В частности, ассортимент предприятия не соответствовал виду и типу организации. Фасовка специй осуществлялась продавцом рядом с сырой мясной продукцией. При этом мясо рубилось на порции без надлежащих для этого условий, колода для рубки находилась в неудовлетворительном состоянии. В торговой точке отсутствовало водоснабжение, не было оборудования для личной гигиены и обработки инвентаря, договоры на вывоз мусора также отсутствовали. В холодильниках не было термометров, контроль за температурным режимом не велся. В торговой точке не сохранялись этикетки маркировки на таре поставщика до окончания срока реализации продукции.



По факту выявленных нарушений заместителем прокурора Кировского района Екатеринбурга было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия торговли по ул. Блюхера, 32 на 90 суток.



Индивидуальный предприниматель Урунова С. Э. обжаловала постановление надзорного органа и суда первой инстанции в Свердловском областном суде. Она просила прекратить производство по делу и отменить постановление, указывая на недоказанность вины. Судья апелляционного суда, изучив материалы дела, не нашел повода для отмены постановления. Он счел, что наказание ИП Уруновой С. Э. в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток назначено с учетом характера, степени общественной опасности совершенного правонарушения, принятых мер к устранению нарушений. Учитывая, что административное правонарушение создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, наказание является справедливым.



Постановление судьи Кировского районного суда Екатеринбурга в отношении индивидуального предпринимателя Уруновой С. Э. оставлено без изменения.

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