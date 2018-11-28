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В ЧелГУ открылся новый научно-исследовательский институт ядерной медицины

УрБК, Челябинск, 28.11.2018. В Челябинском государственном университете открылся научно-исследовательский институт ядерной медицины. Он станет площадкой для сотрудничества образовательных, научных, медицинских учреждений, а также промышленных предприятий, в частности, структур ГК «Росатом», имеющих наработки в данной сфере.



Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, институт возглавил академик РАН, главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, главный радиолог УрФО, главный онколог министерства здравоохранения Челябинской области Андрей Важенин.



Отметим, что Челябинская область занимает одно из ведущих мест в сфере развития ядерной медицины за счет существенного опыта, технических возможностей, научной и кадровой школ.



«Чтобы этот процесс продолжался и дальше, требуется установление более прочных связей между специалистами разных профессий. Современная клиника, которая занимается ядерной медициной, обязательно включает в себя мощную инженерную и физическую службы. Это то, что определяет технологичность отрасли, и современный онколог мало похож на «старого знакомого» Айболита. Рядом с ним в компании всегда должны работать несколько физиков, математиков, лаборантов, расчётчиков, и только тогда они смогут расшифровать те электронные изображения, которые мы получаем на КТ, МРТ, ПЭТ», — поясняет А. Важенин.



Эффективно выстроить работу представителей фундаментальной науки с современной медициной поможет потенциал ЧелГУ, чьи выпускники и сегодня активно заняты в здравоохранении, а учёные ведут совместные разработки и подготовку кадров.



«НИИ ядерной медицины ЧелГУ будет координировать работу в области фундаментальных исследований, внедрение в практику методов лучевой терапии, подготовки научных кадров, формированию сети стратегических партнёрств, взаимодействия с федеральными структурами по получению грантов, участия в федеральных программах. В конечном итоге это направлено на повышение качества медицинской помощи», — пояснила ректор ЧелГУ Диана Циринг.



Новый институт призван стать площадкой для сотрудничества образовательных, научных, медицинских учреждений, а также промышленных предприятий: РФЯЦ — ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина, ПО «Маяк» (входят в ГК «Росатом») и других.



Актуальный для региона проект поддержали члены попечительского совета ЧелГУ, заседание которого состоялось в центре онкологии и ядерной медицины. Заместитель председателя совета Андрей Важенин рассказал о задачах НИИ и ядерной медицины в целом, а также провёл экскурсию по Челябинскому областному клиническому центру онкологии и ядерной медицины.

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